Криминал

Ключ под ковриком помог шемышейцу украсть деньги из чужой квартиры

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26-летнему жителю Шемышейки суд вынес приговор за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Преступление молодой человек спланировал заранее. Он узнал, что одна из квартир в доме на Магистральной улице пустует, а ключ хозяева легкомысленно спрятали под резиновым ковриком у двери.

В начале августа сельчанин пришел по адресу, нашарил ключ, зашел в квартиру и начал обыскивать ее. Добычей домушника стали 1 600 рублей, хранившиеся в деревянной шкатулке, и 500 рублей из кошелька, лежавшего на столе в комнате.

Однако мужчина недолго радовался деньгам, добытым криминальным путем: его задержали правоохранители, а затем он предстал перед судом.

Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 10 месяцев с двухлетним испытательным сроком. Также на шемышейца возложен ряд обязанностей - в частности, не менять без разрешения постоянного места жительства и являться на регистрацию.

«Приговор не вступил в законную силу», - добавили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

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Источник — фото pixabay.com
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