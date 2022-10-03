В Пензе начальника отдела фонда капремонта будут судить за обман

03.10.2022 | 17:26

В Пензе 53-летний сотрудник регионального фонда капремонта многоквартирных домов обвиняется в коррупции.

Как установили правоохранители, мужчина работал начальником отдела капитального ремонта. Он решил воспользоваться служебным положением и реализовал противозаконную схему получения денег.

Пензенец предложил сотруднику организации, занимающейся строительным контролем, помощь: привлечь к работе специалистов из знакомой ему компании. Они будут контролировать ход ремонта 23 домов областного центра.

Так как у организации не хватало своих работников, предложение начальника отдела было принято.

С августа 2021 года по февраль 2022-го мужчине удавалось водить за нос строительный контроль. Он получал от подрядчиков, занятых капремонтом, отчеты и снимки, и отправлял их ведущему специалисту организации, заявляя, что получил фото от своих «контролеров». Фактической оценки выполненных работ не проводилось, никто объекты не посещал.

Благодаря такой схеме махинатор получил 298 000 рублей.

Свою вину пензенец признал. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций).

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.