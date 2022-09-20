Криминал

Пензячка стала жертвой грабежа в подъезде своего дома

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На пензячку напали и ограбили. Когда женщина возвращалась домой, она открыла подъездную дверь домофонным ключом, а злоумышленник вошел вместе с ней.

«Он поднялся на несколько ступенек выше. Я хотела закрыть тамбурную дверь, он у меня силой дверь выхватил и выхватил сумку. Я не успела ничего сделать», - рассказала потерпевшая.

В числе похищенного были телефон, документы и деньги. Женщина обратилась в полицию. Подозреваемого в совершении грабежа задержали.

«Им оказался житель Пензы, 1984 года рождения. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Для выяснения всех обстоятельств случившегося подозреваемый был доставлен в отдел полиции», - сообщила дознаватель ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Оксана Моторина.

Мужчина рассказал, что похищенную сумку он сразу выбросил в подъезде, телефон потерпевшей у него изъяли полицейские. Дальнейшую судьбу подозреваемого решит суд. Максимальное наказание за содеянное - 4 года лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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