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Криминал

В сбережения жительницы Пензы попала фальшивая купюра

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В одном из пензенских банков при пересчете наличности была обнаружилась поддельная купюра номиналом 5 000 рублей образца 1997 года. Заявление поступило в городской отдел полиции № 2.

При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры - несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в ультрафиолетовых лучах. Экспертиза подтвердила, что банкнота поддельная.

Стражи порядка выяснили, что фальшивку сдала 34-летняя горожанка. Она объяснила, что купюра хранилась среди ее личных накоплений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает причастных к преступлению.

Это не первый случай, когда ничего не подозревающие жители области оказываются обладателями поддельных банкнот. Одну из них, к примеру, получили в качестве свадебного подарка молодожены, другой оплатила коммунальные услуги пенсионерка, третья обнаружилась при покупке квартиры.

«Чтобы избежать подобных ситуаций, мы рекомендуем владельцам торговых точек оборудовать свои магазины камерами видеонаблюдения и детекторами для определения подлинности денежных знаков. При этом важно, чтобы камеры были направлены на покупателя», - подчеркнули в УМВД России по Пензенской области.

Гражданам рекомендуют тщательно осматривать получаемые деньги и не пытаться сбыть купюры с признаками подделки.

Чаще всего в Пензе изымают фальшивки со следующими серийными обозначениями (эти буквы стоят перед номером банкноты): 5 000 рублей - вс, мх, ам, ма, са, бт, мв, хб, АК; 1 000 рублей – ьН, тЛ, оП, аМ.

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Гость||

Надо ей чего нибудь растянуть,сразу все расскажет.

Гость||

Гость писал(a):

Надо ей чего нибудь растянуть,сразу все расскажет.
Растянутый, ты всё своих ищешь? Хочешь помериться растянутостью?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

была обнаружилась поддельная купюра
Без комментариев, как говорится!


Имя: Гость
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