В отношении матери сбитых в Истре девочек возбудили дело

07.09.2022 | 10:45

В отношении матери двух девочек, попавших под мусоровоз под управлением 33-летнего уроженца Пензенской области, возбудили уголовное дело.

Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в прокуратуре Московской области.

ДТП случилось 1 сентября в подмосковном городе Истре. Пензенец управлял мусоровозом марки МАЗ и при выезде с второстепенной дороги на главную наехал на девочек-сестер. Трехлетняя малышка погибла на месте, пятилетняя была госпитализирована с травмами.

«Установлено, что дети пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода и в момент наезда автомобиля находились без сопровождения взрослых», - рассказали в прокуратуре.

Надзорный орган провел проверку и возбудил в отношении матери девочек уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Водителю мусоровоза избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий (речь идет об управлении автомобилем и иными механическими транспортными средствами). Неравнодушные граждане создали в Сети петицию, попросив освободить мужчину от уголовной ответственности, поскольку пензенец не мог видеть маленьких пешеходов, ответственность за них лежит на родителях.