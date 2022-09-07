Пензенцу грозит срок за выращивание конопли в огороде

07.09.2022 | 11:43

40-летнего жителя Пензы будут судить за хранение запрещенного вещества и культивирование наркосодержащих растений.

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина нарвал конопли в Ульяновской области и привез в Пензу. Одну часть добычи он оставил в квартире, другую переправил в принадлежащий ему дом в Старой Каменке для личного потребления.

В высушенном виде общая масса наркотического вещества составила 4 989,02 грамма.

За следующей партией злоумышленник решил никуда не ездить. В мае этого года он посеял семена конопли в своем огороде, вырастил и довел до стадии созревания 54 куста.

«Его противоправные действия были пресечены в июне текущего года сотрудниками полиции, реализовавшими комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Предметы преступной деятельности обнаружены и изъяты», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пензенец признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело, материалы уже передали на рассмотрение в Первомайский суд. Мужчине, которого ранее не уличали в употреблении наркотиков, грозит до 10 лет лишения свободы.