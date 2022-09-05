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Криминал

Пензенец услышал напоминание о работе и погиб

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36-летнюю жительницу Пензы признали виновной в убийстве 50-летнего супруга. Преступление, по ее словам, совершено случайным образом.

Инцидент произошел днем 29 мая на улице Сузюмова. Нетрезвая горожанка была дома на кухне вместе с мужем и напомнила ему о том, что надо подготовиться к следующему рабочему дню.

Замечание вызвало гнев у супруга, он начал обзывать жену. Пензячке это не понравилось, и она ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

«Подсудимая вину признала и пояснила, что вышла замуж за потерпевшего в 2019 году. В день трагедии супруг приобрел водку, которую они вместе пили. В это время ее сын ушел к подруге. Взяв нож, она хотела просто «чиркнуть» супруга, но через некоторое время после удара он упал на пол и перестал подавать признаки жизни. Она попросила соседку вызвать скорую помощь», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Женщину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Вопрос опеки над ее 16-летним сыном передан в орган опеки и попечительства.

Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Взяв нож, она хотела просто «чиркнуть» супруга,
Лихо так пёрышком пощекотала!

Гость||

Взял мяч- херачь.Никаких просто чиркнуть.Заря опять таки.


Имя: Гость
Комментарий:

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