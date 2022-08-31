Криминал

Башмаковец написал ложный донос, чтобы скрыть свое преступление

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26-летний житель рабочего поселка Башмаково, ранее судимый за пьяную езду, вновь стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируются кража и ложный донос о преступлении.

По версии следствия, в период с 27 мая по 11 июня молодой человек похитил из организации, где работал, перфоратор Bosch и бензиновый триммер Makita EM 2500U. Ущерб составил свыше 15 тыс. рублей.

Украденным перфоратором и триммером, который он взял домой якобы для ремонта, башмаковец расплатился за долги. Когда начальник потребовал триммер вернуть, злоумышленник сделал неожиданный ход.

Опасаясь уголовной ответственности, 16 июня он обратился в полицию с заявлением о том, что из сарая на его подворье похищен триммер и другое имущество. При расследования уголовного дела стражи порядка нашли перфоратор у человека, получившего его в качестве расплаты за долг.

Кроме того, 6 июля башмаковец распивал с другом спиртное и украл у него мобильный телефон стоимостью более 4 тысяч рублей. Когда на следующий день к нему пришли сотрудники полиции, выяснявшие обстоятельства пропажи мобильника, он отдал им аппарат.

«Вину в преступлениях обвиняемый признал и пояснил, что совершал хищения в целях расплаты с имеющимися долговыми обязательствами. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Башмаковский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

жизнь вора очень интересна и опасна


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