Обвиненная в терроризме пензячка заплатила более 300 000 рублей

28.08.2022 | 14:19

В Пензе 61-летняя местная жительница неожиданно узнала, что ее обвиняют в терроризме.

Об этом горожанке сообщила незнакомка, позвонившая по телефону. Неизвестная девушка предложила пензячке избежать уголовной ответственности и просто оплатить штраф.

Женщина некоторое время не могла поверить в обвинение, однако незнакомка настаивала и была очень убедительна, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пензячка в конце концов послушалась и последовала данным девушкой инструкциям. Она перевела на указанные телефонные номера 315 000 рублей.

Через некоторое время горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленникам, предъявившим обвинение в терроризме, грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время их личности устанавливаются.