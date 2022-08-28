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Криминал

Обвиненная в терроризме пензячка заплатила более 300 000 рублей

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В Пензе 61-летняя местная жительница неожиданно узнала, что ее обвиняют в терроризме.

Об этом горожанке сообщила незнакомка, позвонившая по телефону. Неизвестная девушка предложила пензячке избежать уголовной ответственности и просто оплатить штраф.

Женщина некоторое время не могла поверить в обвинение, однако незнакомка настаивала и была очень убедительна, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пензячка в конце концов послушалась и последовала данным девушкой инструкциям. Она перевела на указанные телефонные номера 315 000 рублей.

Через некоторое время горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленникам, предъявившим обвинение в терроризме, грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время их личности устанавливаются.

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