Полицейские нашли 300 граммов метадона в машине пензенца

26.08.2022 | 20:13

За автомобилем пензенца 1977 года рождения, двигавшимся по федеральной автодороге «Урал», спецслужбы вели наблюдение не случайно. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков.

При осмотре транспортного средства задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили два свертка с неизвестным веществом (как позже выяснилось, метадоном) общей массой 300 граммов.

«В ходе проведения осмотра в квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли стеклянную банку и емкость с твердым веществом светлого цвета внутри. По результатам исследования, данное вещество является наркотическим средством (метадон), масса - 16 граммов. Также на территории Пензы были обнаружены и изъяты четыре тайника с наркотическим средством (метадон) общей массой 4 грамма, которые подозреваемый приготовил к дальнейшему сбыту», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Задержанный заключен под стражу. Его судьбу решит суд. Максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.