Криминал

Пензенца оштрафовали на 100 000 за ослабление обороноспособности страны

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В Пензе суд апелляционной инстанции на порядок увеличил сумму штрафа 23-летнему молодому человеку, уклонявшемуся от службы в армии.

Парень с 2016 года состоит на воинском учете в военном комиссариате Первомайского и Ленинского районов Пензы. В июле и октябре 2021 года он получал повестки на медицинское освидетельствование, однако в военкомат не явился.

На пензенца возбудили уголовное дело за безосновательное уклонение от призыва на военную службу, и Ленинский районный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Однако прокурор района посчитал наказание чрезмерно мягким и вынес апелляционное представление, указав, что суд необоснованно оставил без внимания общественную опасность преступления. Она состоит в нарушении установленного порядка комплектования Вооруженных сил Российской Федерации в условиях сложившей геополитической обстановки и может причинить вред обороноспособности государства.

«Судебная коллегия по уголовным делам удовлетворила представление и вынесла решение об усилении наказания в виде штрафа в доход государства до 100 тысяч рублей», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговор вступил в законную силу.

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Гость||

Ослабление обороноспособности страны, теперь это так называется.

Гость||

все на деньги перевели, чуть что не так должен

Гость||

Клоуны! Кого защищать то, чинуш и алигархов? От них защищаться надо!...

Гость||

ЗаВыЛо БОЛОТО комментаторско...

Гость||

Гость писал(a):

Клоуны! Кого защищать то, чинуш и алигархов? От них защищаться надо!...
согласен не понимаю сегодня зачем и кому это надо, явно не мне и не в моих интересах что бы он шел служить кому то тоже не мне

Гость||

10.49 Ну так не вой и не комментируй, сиди в болоте своём тихонько.

Гость||

10.52 Ещё мысли "умные" будут?

Гость||

11.07 У тебя, думаю нет!

Гость||

А я дурачек.Меня не взяли...

Гость||

В этой стране хорошо живут только воры и мошенники, сидящие на шее народа м проводящие эксперименты над целой страной.

Гость||

Оказывается, обороноспособность страны зависит от одного этого пензенца...

Гость||

Штраф должны выплатить не родители, а он сам отслужив в стройбате, а после выплаты должен отслужить положенный законом срок 1 год, что по моему мнению недостаточный для получения профессии СОЛДАТ.

Гость||

11.43 Никто вам ничего не должен!!! Запомни это!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в условиях сложившей геополитической обстановки
А что за обстановка сложилась? Чиновники рапортуют что живем день ото дня лучше и лучше, а тут обстановка. Интересно почему чиновники говорят про рост обеспеченности, а тут прикрываются какой-то обстановкой. Пусть прокуратура озвучит эту самую обстановку, может кто-то говорит неправду?

Гость||

Может по законам военного времени...?

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Имя: Гость
Комментарий:

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