Пензенца оштрафовали на 100 000 за ослабление обороноспособности страны

В Пензе суд апелляционной инстанции на порядок увеличил сумму штрафа 23-летнему молодому человеку, уклонявшемуся от службы в армии.
Парень с 2016 года состоит на воинском учете в военном комиссариате Первомайского и Ленинского районов Пензы. В июле и октябре 2021 года он получал повестки на медицинское освидетельствование, однако в военкомат не явился.
На пензенца возбудили уголовное дело за безосновательное уклонение от призыва на военную службу, и Ленинский районный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.
Однако прокурор района посчитал наказание чрезмерно мягким и вынес апелляционное представление, указав, что суд необоснованно оставил без внимания общественную опасность преступления. Она состоит в нарушении установленного порядка комплектования Вооруженных сил Российской Федерации в условиях сложившей геополитической обстановки и может причинить вред обороноспособности государства.
«Судебная коллегия по уголовным делам удовлетворила представление и вынесла решение об усилении наказания в виде штрафа в доход государства до 100 тысяч рублей», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.
Приговор вступил в законную силу.
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