Жителя Золотаревки подозревают в выращивании конопли

10.08.2022 | 19:15

«Земля удобренная у меня. Чернозем кругом и перегной», - рассказал подозреваемый.

Высокой урожайностью житель Золотаревки мог бы похвастаться, но нельзя было: согласно закону Российской Федерации, выращивать растения рода конопли запрещено. Однако о сельскохозяйственной деятельности мужчины все же стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

«В надворных постройках полицейские обнаружили и изъяли коробку с веществом растительного происхождения, а также 14 кустов растений, которые мужчина выращивал в теплице во дворе своего дома.

Изъятые вещества и растения были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Незаконное земледелие может обернуться для подозреваемого тремя годами лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда.