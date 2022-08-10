Криминал

Жителя Золотаревки подозревают в выращивании конопли

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«Земля удобренная у меня. Чернозем кругом и перегной», - рассказал подозреваемый.

Высокой урожайностью житель Золотаревки мог бы похвастаться, но нельзя было: согласно закону Российской Федерации, выращивать растения рода конопли запрещено. Однако о сельскохозяйственной деятельности мужчины все же стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

«В надворных постройках полицейские обнаружили и изъяли коробку с веществом растительного происхождения, а также 14 кустов растений, которые мужчина выращивал в теплице во дворе своего дома.

Изъятые вещества и растения были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Незаконное земледелие может обернуться для подозреваемого тремя годами лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

когда же все это закончится как страшный кошмар и каждый будет решать что выращивать на своей земле

Гость||

Этому не бывать и это абсолютно правильно! Вы умом не доросли до того, чтобы самостоятельно правильно жить. Вот для этого и существует такое понятие,как ГОСУДАРСТВО.

Гость||

Гость писал(a):

когда же все это закончится как страшный
Скачи мимо

Гость||

Гость писал(a):

Скачи мимо
что бы ты сдох, а я то поскачу куда хочу

Гость||

Гость писал(a):

Этому не бывать и это абсолютно правильно! Вы умом не доросли до того, чтобы самостоятельно правильно жить.
дорос и государство мне не нужно по факту, без него обойдусь. придет придет такое время

Гость||

Скачи давай

Гость||

Гость писал(a):

государство мне не нужно по факту, без него
Ты живёшь за счёт и благодаря других людей. А люди живут потому что есть государство. Таким образом, ты живёшь только благодаря государству.

Гость||

Гость писал(a):

Скачи давай
хахахахахаххаха не видишь кролика а он есть

Имя: Гость
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