Криминал

Жительница Грабова пошла на подлог ради маткапитала

Печать
Telegram

Жительница села Грабово Бессоновского района оказалась на скамье подсудимых из-за поддельного свидетельства о рождении.

Фальшивый документ она предъявила в МФЦ Бессоновского района, чтобы получить материнский капитал, полагающийся при рождении третьего ребенка. Согласно закону, родителю выплачивают 616 617 руб., если ранее не возникло право на получение господдержки.

Документ за вознаграждение изготовил женщине неизвестный умелец.

Свою вину сельчанка признала. При вынесении решения суд учел ее личность, характер и степень опасности совершенного преступления, и приговорил женщину к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жительница Грабова
У ПИ совсем кукушка съехала, экстаза достигают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте