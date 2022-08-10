Жительница Грабова пошла на подлог ради маткапитала

10.08.2022 | 10:19

Жительница села Грабово Бессоновского района оказалась на скамье подсудимых из-за поддельного свидетельства о рождении.

Фальшивый документ она предъявила в МФЦ Бессоновского района, чтобы получить материнский капитал, полагающийся при рождении третьего ребенка. Согласно закону, родителю выплачивают 616 617 руб., если ранее не возникло право на получение господдержки.

Документ за вознаграждение изготовил женщине неизвестный умелец.

Свою вину сельчанка признала. При вынесении решения суд учел ее личность, характер и степень опасности совершенного преступления, и приговорил женщину к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.