Нерадивого отца из Бессоновского района отправили за решетку

01.08.2022 | 12:21

Жителя Бессоновского района осудили за неуплату алиментов несовершеннолетней дочери. Мужчину приговорили к реальному сроку.

Сельчанин должен был выплачивать ребенку четверть заработка, но игнорировал свои обязательства. Не видела девочка от него и материальной помощи в виде продуктов питания, одежды, подарков.

В январе нерадивого отца привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, назначив 10 суток ареста. Однако это не заставило сельчанина одуматься, он не вспоминал о ребенке и отцовском долге.

«В результате умышленных противоправных действий гражданина общая сумма задолженности составила 444 623 рубля», - рассказали в пресс-службе Бессоновского районного суда.

В итоге в отношении мужчины возбудили уже уголовное дело, по которому его приговорили к пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.