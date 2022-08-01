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Криминал

Нерадивого отца из Бессоновского района отправили за решетку

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Жителя Бессоновского района осудили за неуплату алиментов несовершеннолетней дочери. Мужчину приговорили к реальному сроку.

Сельчанин должен был выплачивать ребенку четверть заработка, но игнорировал свои обязательства. Не видела девочка от него и материальной помощи в виде продуктов питания, одежды, подарков.

В январе нерадивого отца привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, назначив 10 суток ареста. Однако это не заставило сельчанина одуматься, он не вспоминал о ребенке и отцовском долге.

«В результате умышленных противоправных действий гражданина общая сумма задолженности составила 444 623 рубля», - рассказали в пресс-службе Бессоновского районного суда.

В итоге в отношении мужчины возбудили уже уголовное дело, по которому его приговорили к пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

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Гость||

Там он канэшна много заработает и расплатится?

Имя: Гость
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