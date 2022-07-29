В Кузнецке парень рассорился с любимой и сжег квартиру ее тети

29.07.2022 | 14:09

В Кузнецке перед судом предстал 23-летний мужчина, которого ссора с любимой девушкой довела до преступления.

Уроженец Кузнецкого района жил в райцентре с подругой в квартире ее тети. Однако пара рассорилась, и парень уехал к товарищу. После того как эмоции немного утихли, он решил возобновить отношения. Тем более что и повод был хороший - Рождество, 7 января.

Он позвонил сожительнице, но вместо задушевного разговора вновь разгорелся конфликт. Парень решил, что его девушка находится у родственницы, и решил выяснить отношения с глазу на глаз. Подошел к дому, открыл дверь и увидел, что квартира пуста.

Мужчина вновь начал звонить девушке, и ссора разыгралась с новой силой. На глаза парню попало покрывало на кресле, и парень решил выместить злость на интерьере: выхватил зажигалку, чиркнул ею и подпалил ткань.

Огонь распространился по квартире так быстро, что поджигатель даже не успел убежать и упал, потеряв сознание. Очнулся только тогда, когда вызванные соседями пожарные вынесли его из квартиры на воздух.

Ущерб, нанесенный пламенем владелице квартиры, превысил 129 тысяч рублей. Молодой человек оказался на скамье подсудимых.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Гражданский иск потерпевшей о компенсации материального ущерба удовлетворен. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.