Пензячка осталась без жилья и денег, пожелав курировать Центробанк

04.06.2024 | 10:17

65-летняя пензячка потеряла более 5 000 000 рублей после принятого телефонного звонка. Она продала квартиру, влезла в долги - и все потому, что поверила в безопасный счет.

Пенсионерку обманули по распространенной схеме. Ей позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей банка и рассказала, что кто-то пытается оформить на женщину кредиты. Собеседница убедила пензячку, что нужно действовать на опережение - самостоятельно взять деньги в банке, а средства перевести на безопасный счет.

Так горожанка и сделала. Она оформила несколько кредитов и через терминал отправила более 2 000 000 рублей на продиктованный аферисткой счет.

Но и после этого мошенница не оставила женщину в покое, а уговорила ее продать квартиру.

«По словам звонившей, это позволило бы пензячке курировать Центральный банк и федеральные правоохранительные органы», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Только потом, когда пенсионерка лишилась жилья и перевела еще около 3 000 000 рублей неизвестным, она поняла, что была жестоко обманута.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - рассказала Ольга Евдокимова.