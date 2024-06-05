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Криминал

Мужчина раскритиковал мимо проходившую девушку и был избит

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В Земетчинском районе во время прогулки избили 26-летнего местного жителя. Полиции молодой мужчина рассказал, что пострадал от рук незнакомца.

Полицейские начали розыск и быстро установили личность агрессора. Им оказался 25-летний местный житель.

Подозреваемый сообщил, что прогуливался вместе с возлюбленной. Неожиданно он услышал нелестные высказывания в адрес своей дамы сердца от прохожего. Разозлившись, молодой человек набросился на обидчика. Тому досталось кулаками по лицу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Защитник чести дамы может оказаться за решеткой на срок до трех лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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