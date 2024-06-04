Сетевое издание|18+|Вторник|4 июн 2024|10:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензенец ударил полицейского ногой при попытке скрыться

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


33-летнего пензенца наказали за нападение на полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

Происшествие случилось 26 января этого года. Пьяный мужчина вместе с приятелем хулиганил в одном из заведений в Пензенском районе, из-за чего на место вызвали правоохранителей.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны хотели доставить нарушителей в отдел полиции для разбирательства, но дебоширы попытались скрыться. Когда их догнали, пензенец ударил полицейского ногой.

«Ранее фигурант судим за грабеж, угон, нанесение побоев, управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

С учетом ранее вынесенных приговоров суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте