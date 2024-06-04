Пензенец ударил полицейского ногой при попытке скрыться

33-летнего пензенца наказали за нападение на полицейского при исполнении им должностных обязанностей.
Происшествие случилось 26 января этого года. Пьяный мужчина вместе с приятелем хулиганил в одном из заведений в Пензенском районе, из-за чего на место вызвали правоохранителей.
Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны хотели доставить нарушителей в отдел полиции для разбирательства, но дебоширы попытались скрыться. Когда их догнали, пензенец ударил полицейского ногой.
«Ранее фигурант судим за грабеж, угон, нанесение побоев, управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
С учетом ранее вынесенных приговоров суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии строгого режима.
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