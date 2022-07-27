Криминал

В области осудили женщину, которая переставила коробку с патронами

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В Башмаковском районе осудили женщину, переставившую с места на место коробку с боеприпасами.

«В один из дней 2017 года, находясь в гараже в п. Спиртзавод, она обнаружила в шкафу в бумажной коробке 40 патронов, после чего переместила их на полку, находящуюся в том же гараже, чем незаконно приобрела путем присвоения найденного», - сообщили в районном суде.

Боеприпасы лежали в гараже до 1 марта 2022 года. Их нашли во время обыска сотрудники правоохранительных органов. Была проведена экспертиза, специалисты пришли к выводу, что это винтовочные спортивно-охотничьи патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.

Действия женщины, которая не отнесла имущество в полицию, расценили как незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения, так как подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, смягчающие обстоятельства (наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления) и отсутствие отягчающих», - уточнили представители суда.

В итоге женщину приговорили к условному лишению свободы на год с таким же испытательным сроком.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Что-то не совсем понял про способ незаконного приобретения.

Гость||

Высосали менты палку из пальца

Гость||

ЖЕСТЬ ...

Гость||

Гость писал(a):

Высосали менты палку из пальца
Кому палка, а кому показатели, звездочки, премии и звания.

Гость||

Осмелюсь спросить, по поводу чего обыск был? Кто то настучал про патроны?

Гость||

За рогатку скоро судить начнут? Когда-то ружья с патронами запросто продавались в сельпо, а патроны для мелкашки и боеприпасами-то не считались, у каждого пацана полны карманы их были

Гость||

Гость писал(a):

Что-то не совсем понял про способ незаконного приобретения.
Ну ты туповатый просто. Смотри, для дошколят объясняю: лежит вещь (не твоя, ты ранее не знал про неё), ты эту вещь обнаруживаешь, берёшь и перемещаешь в удобное тебе место (домой, в ближайшие кусты, и т.п.), теперь ты создал себе условия для владения вещью (знаешь где она расположена) и помешал чужому владению (остальные не знаю где теперь вещь), т.е. приобрёл её.

Гость||

вообщето вещь была перемещена в пределах того же помещения.

интересно, а перестановка на другую полку в том же шкафу - это тоже "завладение"? а перестановка на той же полке?

Имя: Гость
Комментарий:

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