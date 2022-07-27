В области осудили женщину, которая переставила коробку с патронами

27.07.2022 | 10:02

В Башмаковском районе осудили женщину, переставившую с места на место коробку с боеприпасами.

«В один из дней 2017 года, находясь в гараже в п. Спиртзавод, она обнаружила в шкафу в бумажной коробке 40 патронов, после чего переместила их на полку, находящуюся в том же гараже, чем незаконно приобрела путем присвоения найденного», - сообщили в районном суде.

Боеприпасы лежали в гараже до 1 марта 2022 года. Их нашли во время обыска сотрудники правоохранительных органов. Была проведена экспертиза, специалисты пришли к выводу, что это винтовочные спортивно-охотничьи патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.

Действия женщины, которая не отнесла имущество в полицию, расценили как незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения, так как подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, смягчающие обстоятельства (наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления) и отсутствие отягчающих», - уточнили представители суда.

В итоге женщину приговорили к условному лишению свободы на год с таким же испытательным сроком.