Криминал

Житель Пензенской области хранил в тумбочке банку с порохом

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Житель Малосердобинского района оказался на скамье подсудимых за хранение взрывчатого вещества.

В 1998 году сельчанин, владевший ружьем, на законных основаниях приобрел порох и хранил его 20 лет.

В ноябре 2018-го его лицензия на приобретение, хранение и ношение оружия была аннулирована. Однако мужчина не сдал взрывчатое вещество, а продолжал держать в металлической банке. Емкость с почти 300 граммами пороха стояла в прикроватной тумбочке в спальне.

18 февраля 2021 года банку изъяли сотрудники полиции во время проведения обыска в доме.

Мужчина признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

Ранее за аналогичное преступление был осужден еще один малосердобинец, с 1997 года хранивший в доме порох. Его приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и к штрафу в размере 10 000 рублей.

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