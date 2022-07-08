Криминал

Пьяное ДТП: осужден водитель, насмерть сбивший девочку в Спасске

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В Нижнеломовском районе вынесли приговор 27-летнему водителю, по вине которого в ДТП погибла 15-летняя девочка.

ДТП случилось вечером 28 сентября 2021 года напротив дома № 6 на Московской улице в Спасске. Пьяный мужчина (концентрация этилового спирта в крови - 2,8 г/л) на Kia Rio сбил двух человек.

Девочка 2005 года рождения, которая шла по границе обочины и проезжей части в попутном направлении, от полученных травм скончалась на месте, женщина 1972-го получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.

Водитель скрылся, но позже был установлен.

На суде мужчина пояснил, что в тот день выпил литр пива, а когда ехал домой, отвлекся на магнитолу и не смотрел на дорогу.

В итоге, как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая, ему назначили наказание в виде 8 лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2,5 года.

«Также с виновного в пользу матери погибшей взыскано в возмещение материального ущерба (расходы на погребение и поминальный обед) и компенсация морального вреда в сумме 1 000 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

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Гость||

А была бы на его месте за рулем баба - простили бы.

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