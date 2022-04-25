Пензенцу грозит десять лет тюрьмы за пять банок с марихуаной

25.04.2022 | 19:38

Пензенец рассказал оперативникам о своем запрещенном увлечении и показал, где и как хранил наркотические средства растительного происхождения.

«Марихуана, для личного использования», - пояснил подозреваемый.

Незаконным видом земледелия он занимался в арендованном гараже.

«Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли пять стеклянных банок с растительной массой зеленого цвета, а также части растений. Изъятое было направлено в экспертно-криминалистический центр УМВД», - сообщил начальник отдела УНК УМВД России по области Михаил Тюрин.

Согласно заключению специалиста, содержимое является марихуаной общей массой более 400 граммов, а также частями наркосодержащего растения рода конопля массой 54 грамма. 35-летнему пензенцу грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.