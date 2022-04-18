В Пензе водитель Ford Focus вез в машине 5 свертков с наркотиком

В Пензе задержали 31-летнего водителя автомобиля Ford Focus, в котором был найден наркотик.
На улице 40 лет Октября сотрудники ДПС остановили иномарку и при осмотре транспортного средства обнаружили пять бумажных свертков с зеленым веществом растительного происхождения.
«На место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятые свертки направили в экспертно-криминалистический центр для проведения химической экспертизы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В результате оказалось, что в свертках марихуана общей массой 35,33 грамма. Мужчина рассказал, что нарвал растения в Пензенском районе для личного употребления.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - добавили в управлении.
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