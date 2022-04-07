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Криминал

На любой вкус: в Пензе у пары изъяли крупную партию наркотиков

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Выйти на след и оперативно задержать людей, распространяющих смертельно опасные вещества, удалось пензенским полицейским. Мужчину и девушку заподозрили в продаже наркотиков дистанционным способом. Автомобиль злоумышленников остановили на улице Измайлова.

«В салоне транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли два гриппер-пакета с порошкообразным веществом белого цвета, сверток, обмотанный изолентой, а также бумажный сверток с растительным веществом. Был проведен осмотр квартиры, где проживали подозреваемые, в результате которого полицейские обнаружили и изъяли около 30 гриппер-пакетов с порошкообразным веществом внутри», - сообщил врио заместителя начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Кроме того, стражи порядка обнаружили закладку, уже предназначенную для клиентов. Весь запрещенный товар дилеров отправили в экспертно-криминалистическую лабораторию, где специалисты подтвердили, что полицейские не ошиблись.

«Изъятые вещества являются наркотическим средством (мефедрон) массой около 650 грамм, а также наркотиками (амфетамин и марихуана). Со слов подозреваемых, данные наркотики они приобретали в сети Интернет для дальнейшего сбыта среди своих знакомых», - пояснил Михаил Тюрин.

Факт реализации зафиксировали после того, как поймали мужчину, который купил наркотики у криминальной пары. Теперь задержанным грозят длительные сроки лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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