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Криминал

На жителей Пензы незаконно оформили 10 кредитных карт

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В Пензенской области сотрудницу салона сотовой связи заподозрили в мошенничестве. Преступления были совершены в селе Засечном.

«В полицию Пензенского района обратился с заявлением гражданин 1981 года рождения, работающий главным специалистом собственной безопасности банка. Мужчина пояснил, что неизвестное лицо, используя служебное положение и доступ к клиентской базе, оформило на граждан Пензы 10 кредитных карт», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Со счетов было похищено более 360 тыс. рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что к хищениям причастна жительница Засечного, работающая в салоне сотовой связи. Женщину опросили, она призналась, что потратила деньги на свои нужды.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. С подозреваемой взяли обязательство о явке. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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