Житель р. п. Лунино отправится в колонию за убийство пенсионера

29.03.2022 | 11:47

Во вторник, 29 марта, прозвучал приговор жителю райцентра Лунино, совершившему убийство.

Вечером 5 января к 39-летнему лунинцу зашел 71-летний знакомый. Мужчины сели за стол, но гость по любому вопросу начинал доказывать свою правоту на повышенных тонах. Когда же хозяин предложил ему отправиться восвояси, он не отреагировал. В итоге разгорелась ссора, и владелец жилья избил пенсионера руками и ногами.

Но этим дело не закончилось: после избиения он начал душить пожилого сельчанина, а потом схватил нож и вонзил лезвие ему в грудь. От полученных травм гость скончался.

Убийца полностью признал вину, которая подтверждается и иными доказательствами. В итоге его приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.