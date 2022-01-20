Вступил в силу приговор виновникам массовых беспорядков в Чемодановке

20.01.2022 | 10:23

В среду, 19 января, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Пензенского областного суда от 14 июля 2021 года в отношении 28 жителей села Чемодановка Бессоновского района.

Инцидент в Чемодановке произошел 13 июня 2019 года. Несколько сельчан пришли к дому местного жителя - цыгана, чтобы выразить общественное недовольство вызывающим поведением отдельных представителей цыганской национальности. После предъявления взаимных претензий разгорелся новый конфликт. На улице Кузнецова начались массовые беспорядки, для участия в которых прибыли представители цыганской национальности.

«Желая продемонстрировать свое физическое и психологическое превосходство, высказывая угрозы применения насилия, причинения смерти, захвата территории села Чемодановка лицами цыганской национальности, сопровождающиеся оскорбительными бранными выражениями, запугивая местных жителей, они стали кидать камни, кирпичи, обломки шифера и палки в скопление располагавшихся на прилегающей местности граждан и принадлежащие им автомобили, после чего, используя в качестве оружия деревянные палки, металлические бруски, бытовой и сельскохозяйственный инвентарь, напали на местных жителей, нанося удары», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

В конфликте пострадал 21 человек, были повреждены три автомобиля, ограждение дома, возникла угроза применения насилия и повреждения имущества неограниченно большого круга лиц.

Во время выяснения отношений один из нападавших трижды ударил местного жителя деревянным бруском по голове. От травм мужчина 1985 года рождения скончался в больнице на следующий день.

Еще один участник конфликта ударил оппонента лопатой по голове, были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

События получили большой общественный резонанс. Для прекращения столкновений привлекалось значительное число сотрудников полиции и Росгвардии, на некоторое время было блокировано движение пешеходов и транспорта по улице Кузнецова.

В судебном заседании подсудимые свою вину в совершении преступления не признали.

В итоге 27 человек из 28 были признаны виновными в участии в массовых беспорядках. Самое суровое наказание - 10 лет колонии строгого режима - было назначено виновнику гибели человека. Чуть меньше - 7 лет строгого режима - получил другой за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Остальным подсудимым было назначено от 2 до 3 лет лишения свободы, но их освободили из-под стражи в связи отбытием наказания.

Один из подсудимых, обвиняемый в участии в массовых беспорядках, был оправдан в связи с его непричастностью к событиям. За ним признано право на реабилитацию.

Также суд удовлетворил гражданские иски двух потерпевших - пострадавшего от удара лопатой сельчанина и вдовы погибшего чемодановца.

Не согласившись с приговором, двое осужденных, получившие самые большие сроки, а также защитник одного из них подали апелляционные жалобы.

«Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставила их без удовлетворения. Приговор участникам массовых беспорядков в Чемодановке вступил в законную силу 19 января 2022 года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.