Участникам нападения на белинского пенсионера не смягчили приговор

17.01.2022 | 11:43

В Пензенской области двум жительницам Белинского района 28 и 49 лет, напавшим на пенсионера, не стали смягчать суровый приговор.

19 декабря 2020 года старшая из женщин по телефону договорилась с младшей и ее сожителем напоить и ограбить 72-летнего мужчину, в доме которого в Белинском, по ее сведениям, должны были быть деньги.

В тот же день троица пришла к старику, все вместе они начали выпивать, злоумышленники стали ждать удобного момента для обыска жилища.

Во время застолья мужчины поругались.

«Гость решил выйти за пределы состоявшегося с женщинами сговора и совершить разбойное нападение на хозяина дома. Он потребовал у потерпевшего денежные средства, сопровождая требования нанесением ударов руками и ногами в обуви по голове и телу потерпевшего. В это время женщины начали обыскивать дом потерпевшего», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пенсионер отказался говорить, где деньги, и попробовал выйти из дома, но младшая из женщин остановила его, а после вместе со своим сожителем повалила на пол и стала бить руками и ногами.

В доме злоумышленники нашли только 500 рублей. Взяв деньги и прихватив продукты, они ушли. Старшая из женщин вызвала на место скорую помощь.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ему было нанесено не менее 160 ударов», - уточнила Светлана Артамонова.

Нападавшего мужчину впоследствии признали невменяемым, его отправили на принудительное лечение. Младшую из женщин (ее признали виновной в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего) приговорили к 11 годам колонии общего режима; старшую (ее признали виновной в разбое) - к 3 годам колонии общего режима.

«При назначении наказания суд учел, что совершенные преступления являются тяжкими и особо тяжким, по месту жительства женщины характеризуется отрицательно, Т. (старшая. - Прим. ред.) состоит на учете у врача-нарколога, а Ш. (младшая) ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности», - добавила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Посчитав приговор слишком суровым, обе осужденные подали апелляционные жалобы, которые были оставлены без удовлетворения.