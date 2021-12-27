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Криминал

В Пензе вынесли приговор горожанину, убившему 12-летнюю школьницу

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В Пензе вынесли приговор 36-летнему местному жителю, который убил 12-летнюю девочку. Преступление совершено в 2008 году.

Следствие и суд установили, что вечером 26 апреля нетрезвый горожанин заметил на тропинке у недостроенного здания на улице Гагарина школьницу.

«Он завел ее внутрь и открыто похитил мобильный телефон и золотые украшения общей стоимостью около 13,5 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Мужчина не хотел, чтобы девочка все рассказала полиции, поэтому подобрал камень и шесть раз ударил ребенка по голове. От полученных травм школьница скончалась на месте.

Тело девочки нашли ее родные, которые не дождались возвращения ребенка из магазина. Школьницу послали за наклейками для пасхальных яиц, но на обратном пути она встретила своего убийцу.

«После совершения преступлений злоумышленник уехал из региона», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В 2009 году пензенца осудили за убийство двух студенток и мошенничество. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В сентябре 2020-го правоохранителям удалось установить причастность мужчины к гибели девочки: выявили совпадение его генетического профиля и обнаруженного на месте преступления генетического материала (следы крови на одежде ребенка).

Пензенец не признал вину в убийстве девочки. Он отрицал, что хотел лишить ее жизни, желал лишь забрать ценности.

«Постановлением суда его уголовное преследование за совершение грабежа прекращено в связи с истечением срока давности», - добавила Светлана Артамонова.

Служители Фемиды признали его виновным в преступлении, предусмотренном пп. «в» и «к» части 2 статьи 105 (убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление). Мужчине назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

По совокупности преступлений пензенцу предстоит провести за решеткой 24 года и 6 месяцев.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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Источник — фото пресс-службы Пензенского областного суда
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Гость||

За троих?!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.12.2021 15:47|

За троих?!

И у меня вопрос: почему не пожизненно? Сколько можно их жалеть?

Гость||

Эту девочку он убил первой, а потом двух других, за которых и сидит сейчас...Сейчас его судили за первое убийство и формально нельзя учитывать, что после этого он убил двоих...За это он уже сидит...Увы, такие законы

Гость||

СЛОВ НЕТ...

Он выйдет по УДО...

Гость||

По первому делу присяжные признали его заслуживающим снисхождения, поэтому и нет пожизненного(((

Гость||

Просто страшно читать... Бедные родители. Как жаль, что нет смертной казни..

Гость||

А что же первое убийство сразу не раскрыли, после того, как взяли за второе убийство и осудили, если на месте первого преступления был его генетический материал???

Гость||

Гость писал(a):

Бедные родители.
Согласен. Отец девочки должен дождаться выхода падлы, и если по понятиям, замочить, медленно, неторопясь!

Гость||

Для таких уродов - только расстрел! Отнял 3 жизни - а потом отпустят по удо

Гость||

Гость писал(a):

Как жаль, что нет смертной казни..
Давно пора провести референдум по этому вопросу и вернуть смертную казнь хотя бы для педофилов, детоубийц, душегубов и водителей, езда которых за рулем в нетрезвом виде повлекла смерть людей.

Гость||

Очень удобно использовать смертную казнь. Схватил,получил признательные показания, казнили. И концы в воду

Гость||

США и Казахстан ввели бессрочный мораторий на применение смертной казни

А у нас мало людей сидит ни за что, давай ещё и расстреливать кого попадётся под руку

Гость||

В 60 выйдет. Идиотизм. Троих детей. Трёх будущих матерей. Самый гуманный суд в мире. Грустно.

Гость||

Гость писал(a):

Троих детей. Трёх будущих матерей. Самый гуманный суд в мире. Грустно.
Нужна смертная казнь!

Гость||

Гость писал(a):

США и Казахстан ввели бессрочный мораторий на применение смертной казни
Вы дурочка? штаты остаются вправе казнить осужденных местными судами, если те не были переданы в федеральную юрисдикциию.

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Имя: Гость
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