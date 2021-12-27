В Пензе вынесли приговор горожанину, убившему 12-летнюю школьницу

27.12.2021 | 15:20

В Пензе вынесли приговор 36-летнему местному жителю, который убил 12-летнюю девочку. Преступление совершено в 2008 году.

Следствие и суд установили, что вечером 26 апреля нетрезвый горожанин заметил на тропинке у недостроенного здания на улице Гагарина школьницу.

«Он завел ее внутрь и открыто похитил мобильный телефон и золотые украшения общей стоимостью около 13,5 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Мужчина не хотел, чтобы девочка все рассказала полиции, поэтому подобрал камень и шесть раз ударил ребенка по голове. От полученных травм школьница скончалась на месте.

Тело девочки нашли ее родные, которые не дождались возвращения ребенка из магазина. Школьницу послали за наклейками для пасхальных яиц, но на обратном пути она встретила своего убийцу.

«После совершения преступлений злоумышленник уехал из региона», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В 2009 году пензенца осудили за убийство двух студенток и мошенничество. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В сентябре 2020-го правоохранителям удалось установить причастность мужчины к гибели девочки: выявили совпадение его генетического профиля и обнаруженного на месте преступления генетического материала (следы крови на одежде ребенка).

Пензенец не признал вину в убийстве девочки. Он отрицал, что хотел лишить ее жизни, желал лишь забрать ценности.

«Постановлением суда его уголовное преследование за совершение грабежа прекращено в связи с истечением срока давности», - добавила Светлана Артамонова.

Служители Фемиды признали его виновным в преступлении, предусмотренном пп. «в» и «к» части 2 статьи 105 (убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление). Мужчине назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

По совокупности преступлений пензенцу предстоит провести за решеткой 24 года и 6 месяцев.

Пока приговор не вступил в законную силу.