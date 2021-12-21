Двое пензенцев говорили женскими голосами, изображая путан

21.12.2021 | 14:21

Волгоградские и пензенские полицейские задержали двух жителей Сурского края. Молодые люди 23 и 26 лет подозреваются в интернет-мошенничестве под видом оказания интим-услуг.

Примерно с конца ноября мужчины, имитируя женские голоса, с помощью сотовой связи и интернет-сервиса для оказания интимных услуг принимали звонки от клиентов со всей России.

Они просили у потенциальных клиентов перевести предоплату, получали деньги, а затем переставали выходить на связь. В некоторых случаях, ссылаясь на сбои в системе, они просили у звонивших доплату к изначально установленной сумме. Суммы, перечисленные им, варьировались от 5 000 до 100 000 рублей.

Таким образом лжепутаны обобрали около 20 жителей разных регионов страны, в том числе двоих волгоградцев. В итоге их нашли в одном из районов Пензенской области. При задержании использовалась силовая поддержка бойцов Росгвардии.

Из машины, принадлежащей одному из подельников, оперативники изъяли деньги, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, флеш-карты, используемые при мошенничестве.

«Возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых помещены под домашний арест в Волгограде. Расследование и выявление иных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемых продолжается», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.