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Криминал

В Пензе сотрудников предприятия задержали за кражу 670 кг металла

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В Пензе задержаны злоумышленники, пытавшиеся украсть более полутонны металлических изделий. Хищение произошло на территории ст. Предзаводская местного промышленного предприятия железнодорожного транспорта.

«Установлено, что двое сотрудников железнодорожной организации - мужчины 1968 и 1974 года рождения - в вечернее время похитили с грузового полувагона, направляемого от ст. Пенза IV до ст. Балаково, металлолом общей массой 670 кг», - сообщили представители транспортной полиции.

Сумма причиненного организации ущерба составила более 19 500 руб. Похищенное мужчины планировали сдать в пункт приема металлолома. Однако сделать этого они не смогли, поскольку были задержаны с поличным.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Если вина граждан будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.

«В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения - обязательство о явке», - уточнили в ЛО МВД на транспорте.

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Гость||

я их ворами отказываюсь считать

Гость||

Вот лишенцы!

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