Помощь девушке обошлась пензенцу в два года колонии

47-летний пензенец отправился в колонию общего режима на 2 года за незаконный сбыт наркотического вещества «скорость». Приговор, вынесенный Первомайским районным судом, вступил в законную силу.
Виновному позвонила знакомая, страдающая зависимостью, и попросила продать ей запрещенный товар за 300 рублей.
«При встрече мужчина передал девушке пачку из-под сигарет, в которой находился сверток с наркотическим веществом. Она передала ему денежные средства, после чего они разошлись. Девушку задержали, в ходе личного досмотра у нее было обнаружено наркотическое вещество, которое продал ее знакомый. Оно было изъято», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Ирина Назарова.
Вычислить продавца не составило особого труда. Мужчина уже находился в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.
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Все очень просто и наивно мужика подставила. с наркошами ни каких дел вести нельзя