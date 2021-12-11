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Криминал

Помощь девушке обошлась пензенцу в два года колонии

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47-летний пензенец отправился в колонию общего режима на 2 года за незаконный сбыт наркотического вещества «скорость». Приговор, вынесенный Первомайским районным судом, вступил в законную силу.

Виновному позвонила знакомая, страдающая зависимостью, и попросила продать ей запрещенный товар за 300 рублей.

«При встрече мужчина передал девушке пачку из-под сигарет, в которой находился сверток с наркотическим веществом. Она передала ему денежные средства, после чего они разошлись. Девушку задержали, в ходе личного досмотра у нее было обнаружено наркотическое вещество, которое продал ее знакомый. Оно было изъято», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Ирина Назарова.

Вычислить продавца не составило особого труда. Мужчина уже находился в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Все очень просто и наивно мужика подставила. с наркошами ни каких дел вести нельзя

Гость||

47 лет,сидевший,повёлся на увещевания какой то дурочки.Но,своего добился,2 года на одной ноге отстоит.

Имя: Гость
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