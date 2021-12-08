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Криминал

В Пензе участник смертельной драки просил его оправдать

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Вступил в силу приговор двум жителям Пензы 24 и 26 лет, забившим насмерть незнакомого им человека.

21 июня 2020 года парни в компании двух подруг отдыхали на пляже у Суры недалеко от дома № 32 на улице Лагерной и выпивали. Неподалеку таким же образом отдыхала компания.

Около 19:00 женщина из соседней группы делала замечание одному из парней, который сильно шумел, и получила резкий ответ. За нее вступился 32-летний сожитель женщины. Разгорелся конфликт. Парни отозвали мужчину в сторону и избили его кулаками и ногами так, что он скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Агрессоров удалось установить и изобличить благодаря бдительному прохожему, который заснял на камеру мобильного телефона уходивших с места преступления злоумышленников и вызвал скорую помощь», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Оба соучастника ранее были судимы за причинение вреда здоровью, один из них еще и за угон и кражу. Ему по совокупности наказаний назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Второго рецидивиста приговорили к 7 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск отца погибшего о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

«Один из осужденных вину не признал, обжаловал приговор и просил его оправдать. Однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника - без удовлетворения», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

маленькие сроки, эти отбросы должны сгнить в тюрьме, ибо по выходу всё будет повторяться

Гость||

Опять все из-за баб. Все проблемы от туда

Гость||

Гость писал(a):

маленькие сроки, эти отбросы должны сгнить в тюрьме, ибо по выходу всё будет повторяться
поддерживаю, за убийство груповой даже десяточки жалко им

Гость||

оправдать за убийство более нелепого я не слышал и как только такое фиксируется на документе, такие речи должны заканчиваться оральным пуком нелюди

Гость||

Замечание нужно делать в том случае, если ты рембо или у тебя есть убедительный аргумент. Нет? Сиди молчи или соберись и уйди от быдлятины подальше. Вступился, называется.

Гость||

В ближайшем радиусе все должны сидеть и молчать. Мы уехать (наверняка машина есть) в другое место не соизволим.

Гость||

Гость писал(a):

В ближайшем радиусе все должны сидеть и молчать
никто никому ничего не должен, просто пойти подальше от глаз одному с двумя явно агрессивного вида это надо быть полным дибилом, если решил сделать замечание будь готов бить первым и не пустой рукой

Имя: Гость
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