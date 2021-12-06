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Криминал

Житель Каменки помог знакомому ограбить собственный дом

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В Каменке полиция разбирается в обстоятельствах грабежа, жертвой которого стал 27-летний местный житель.

Мужчина рассказал правоохранителям, что как-то раз выпивал вместе со знакомым и застолье закончилось печально.

Приятель избил его, отобрал ключи от квартиры, проник туда и надумал забрать себе стиральную машину. Хозяина же заставил помогать вытаскивать ее из дома.

Злоумышленником оказался 18-летний житель села Владыкино Каменского района. Парень нигде не работал, ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Он дал признательные показания. По его словам, пошел на преступление, так как решил, что знакомому эта бытовая техника уже не нужна: у мужчины отключили свет за неуплату», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Похищенное изъяли. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело за грабеж. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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