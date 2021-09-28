Криминал

В Пензе юных похитителей айфона освободили в зале суда

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В Пензе перед судом предстали жители Ульяновска 2000 и 2001 года рождения. Молодых людей обвинили в мошенничестве.

Как установили следствие и суд, гости областного центра нашли в интернете объявление о продаже смартфона Apple и решили получить его. Парни позвонили по указанному номеру и договорились с продавцом о встрече.

Стоимость «яблочного» телефона составляла 32 000 рублей. Молодые люди договорились, что переведут эту сумму владельцу через онлайн-банк. Намерений оплачивать покупку у жителей Ульяновска, разумеется, не было.

«Один из подсудимых, используя свой сотовый телефон, через бот-чат в Telegram делал вид, что осуществляет перевод денежных средств на банковский счет потерпевшего. А другой в это время осматривал телефон и отвлекал вопросами», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Вскоре на мобильный продавца пришло СМС о том, что на его счет зачислено 32 000 рублей. Действительности оно не соответствовало, но пензенец поверил и отдал айфон злоумышленникам.

В суде молодые люди полностью признали свою вину. Служители Фемиды приняли во внимание их юный возраст, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, и назначили наказание в виде штрафа в государственную казну в размере 100 000 рублей каждому.

Парней освободили из-под стражи в зале суда.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Служители Фемиды приняли во внимание их юный возраст
2000 и 2001 года рождения. Далеко не деточки, могли бы дать пару лет условно с испытательным сроком в дополнение к штрафу.

Гость||

Это какой же юный возраст? Взрослые люди, способные отвечать за свои поступки. Вот пусть и отвечают. В следующий раз еще что-нибудь придумают. Погладили по головке, пожурили, пальчиком погрозили.

Гость||

Гость писал(a):

алеко не деточки, могли бы дать пару лет условно с испытательным сроком в дополнение к штрафу.
вот если на митинг выйдут тогда присядут и прочая прессура а так кому они нужны сейчас, бумаги жалко на них тратить

Имя: Гость
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