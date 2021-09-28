В Пензе юных похитителей айфона освободили в зале суда

28.09.2021 | 11:27

В Пензе перед судом предстали жители Ульяновска 2000 и 2001 года рождения. Молодых людей обвинили в мошенничестве.

Как установили следствие и суд, гости областного центра нашли в интернете объявление о продаже смартфона Apple и решили получить его. Парни позвонили по указанному номеру и договорились с продавцом о встрече.

Стоимость «яблочного» телефона составляла 32 000 рублей. Молодые люди договорились, что переведут эту сумму владельцу через онлайн-банк. Намерений оплачивать покупку у жителей Ульяновска, разумеется, не было.

«Один из подсудимых, используя свой сотовый телефон, через бот-чат в Telegram делал вид, что осуществляет перевод денежных средств на банковский счет потерпевшего. А другой в это время осматривал телефон и отвлекал вопросами», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Вскоре на мобильный продавца пришло СМС о том, что на его счет зачислено 32 000 рублей. Действительности оно не соответствовало, но пензенец поверил и отдал айфон злоумышленникам.

В суде молодые люди полностью признали свою вину. Служители Фемиды приняли во внимание их юный возраст, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, и назначили наказание в виде штрафа в государственную казну в размере 100 000 рублей каждому.

Парней освободили из-под стражи в зале суда.