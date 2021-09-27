В Пензе курьер месяц возил чужие 400 тысяч рублей

27.09.2021 | 19:23

Запутанная криминальная история со счастливым концом. Женщина попалась на классическую уловку телефонных мошенников: поверила, что ее сын стал участником дорожного происшествия, и решила спасти его собственными сбережениями. Завернула в полотенце 400 тысяч рублей и впоследствии передала сверток курьеру-автомобилисту. Вызывал его неизвестный молодой человек.

«Он позвонил мне и говорит: «По адресу сейчас едете, там мама моя должна мне вещи передать. Вы, пожалуйста, возьмите и в целости-сохранности мне доставьте», - сообщил водитель Виталий Пронин.

Однако, когда пакет привезли, заказчик доставки в чем-то засомневался, тянул время в разговорах по телефону и за час так и не подошел к машине. Водитель договорился с ним, что сверток можно будет забрать в любое удобное время, и впоследствии целый месяц возил его с собой, даже не подозревая, что находится внутри.

«В ходе следственных мероприятий был установлен курьер, забравший данные денежные средства. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками следствия данная сумма была изъята и возвращена потерпевшей», - пояснил следователь СО СУ УМВД России по г. Пензе Игорь Пуштаков.

Женщина благодарит полицейских, которые смогли разыскать ее средства. Стражам порядка она пообещала, что впредь будет более бдительной.