История обмана: афериста вдохновил рассказ пензячки о потере денег

23.09.2021 | 16:19

С 65-летней жительницей Пензы произошло то, что в народе называют «наступить на грабли»: она повторила уже совершенную однажды ошибку.

Как-то раз горожанка попалась на уловку телефонных мошенников, потеряла деньги и с тех пор считала себя стреляным воробьем, которого на мякине не проведешь. Примерно так она и заявила незнакомцу, который позвонил ей на сотовый телефон и предложил сыграть на финансовой бирже.

Женщина объяснила, что не намерена больше лишаться денег - с нее и одного раза хватит. Ушлый «брокер» тут же намотал ее слова на ус. Он подхватил нить разговора, посочувствовал горю пензячки и рассказал, что может помочь вернуть потраченные деньги.

Предложение оказалось слишком соблазнительным для немолодой женщины: она согласилась, несмотря на то что «помощник» потребовал от нее перечислить на его счет свыше 21 тысячи рублей.

«Гражданка перевела с банковской карты мужа указанную сумму, после чего злоумышленник перестал выходить на связь, а женщина поняла, что ее снова обманули», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого.

«Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните - так действуют мошенники! Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы, посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом», - рекомендуют пензенские полицейские.