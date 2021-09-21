Криминал

В Малой Сердобе местного Паниковского выдали перья в доме

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Гусь и утка, дружно жившие на подворье в Малой Сердобе, неожиданно пропали. 44-летняя хозяйка долго искала домашних птиц, а потом предположила, что их украли, и решила обратиться к профессиональным сыщикам.

Подозрение полицейских пало на местного жителя, который имел за плечами судимость. Стражи порядка посетили его дом, и версия нашла подтверждение: в помещении обнаружились перья.

Мужчина не стал запираться и рассказал, как было дело. Малосердобинский Паниковский действовал под покровом ночи. Воспользовавшись тем, что калитка оказалась незапертой, он тихо проник во двор сельчанки, а затем покинул его, унося упитанных птиц.

«С подозреваемого взято обязательство о явке. По признакам кражи возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото Pixabay.com
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