В Земетчинском районе сельчанка побила полицейского, защищая сына

16.09.2021 | 15:08

52-летней жительнице одного из сел Земетчинского района придется расстаться с крупной суммой. Такое решение вынесли суды двух инстанций. Женщина нарушила закон, вступившись за родного сына.

Инцидент произошел почти полтора года назад - 15 апреля 2020-го. Днем мужчина, лишенный водительских прав, ехал на ВАЗ-2107 без государственных номеров. Это нарушение заметил лейтенант полиции, который на служебной машине двинулся следом.

Заметив погоню, земетчинец попытался скрыться и остановил «семерку» возле дома, где жили его родственники. Страж порядка потребовал, чтобы водитель вышел из машины, но тот лишь перелез на заднее сиденье.

Эту картину увидела из окна мать нарушителя. Она выбежала на улицу и набросилась на полицейского: сначала схватила его за палец и дернула в сторону, а затем ударила кулаком по телу. Впоследствии на левой кисти лейтенанта образовался синяк.

В суде женщина отказалась признать вину. Суд учел, что она никогда не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности. Сельчанка - многодетная мать, у нее есть медаль «Материнская доблесть», и сейчас она воспитывает двух несовершеннолетних детей. В итоге ее оштрафовали на 10 000 рублей.

«Не согласившись с приговором, осужденная подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.