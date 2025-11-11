Сетевое издание|18+|Вторник|11 ноя 2025|17:36
В стране и мире

Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

За шумные вечеринки или неправильную перепланировку россиян могут выселить из квартиры. О рисках лишиться единственного жилья предупредили опрошенные Telegram-каналом «SHOT ПРОВЕРКА» эксперты.

Если соседи регулярно нарушают покой, придется зафиксировать это на видео и неоднократно жаловаться властям. Сначала дебоширов оштрафуют, а если они сильно просрочат оплату взыскания и получат повторные жалобы, дело передадут в суд.

«Если нарушение носит постоянный характер, то на это можно повлиять: собрать коллективную жалобу и обратиться в администрацию», - подчеркнула адвокат Татьяна Прохорова.

У жителей Казани уже получилось подобным образом наказать соседа. Мужчина шумел, устраивал вечеринки с запрещенными веществами, разбивал окна и заливал другие квартиры в подъезде. После жалоб в администрацию квартиру нарушителя покоя выставили на торги по стартовой цене. Деньги с продажи передадут бывшему собственнику - после уплаты долгов он сможет приобрести для себя новое жилье.

Россияне также рискуют лишиться недвижимости, если сделали незаконную перепланировку или больше полугода не оплачивают коммунальные услуги, добавил юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов.

Ранее россиян предупредили о наказании за содержание свиней и коз в квартире. Эксперты пояснили, что чаще всего речь идет о нарушении закона о тишине и санитарных норм, а также неприятных запахах, которые распространяются в общих зонах или доходят до соседних квартир.

Источник — lenta.ru
