В Пензенской области рецидивист пошел на разбой с ручкой

14.09.2021 | 08:12

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о разбойном нападении на 60-летнего жителя Шемышейского района. Инцидент произошел ночью в селе Старое Демкино.

По словам потерпевшего, к нему пришел односельчанин. Угрожая хозяину металлической пластиной и шариковой ручкой, он похитил бутылку водки.

Жертва ограбления сообщила о случившемся в полицию. Правоохранители выехали на место преступления и установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Подозреваемый дал признательные показания. Предметы, с помощью которых злоумышленник совершил преступление, были изъяты. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в жилище). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.