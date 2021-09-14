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Криминал

В Пензенской области рецидивист пошел на разбой с ручкой

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело о разбойном нападении на 60-летнего жителя Шемышейского района. Инцидент произошел ночью в селе Старое Демкино.

По словам потерпевшего, к нему пришел односельчанин. Угрожая хозяину металлической пластиной и шариковой ручкой, он похитил бутылку водки.

Жертва ограбления сообщила о случившемся в полицию. Правоохранители выехали на место преступления и установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Подозреваемый дал признательные показания. Предметы, с помощью которых злоумышленник совершил преступление, были изъяты. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в жилище). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Шариковой ручкой? Угрожал донос на односельчанина написать, но тот оказался первым?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Предметы, с помощью которых злоумышленник совершил преступление, были изъяты.
А водку то успели изъять или уже употребил по назначению?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Мог глаза выколоть... В СТ "ДП" вот так же 30 лет назад наскакивал

на соседа по даче престарелый Петров, самозванный ветеран

ВОВ (1935 г.р.). Через два года он явился в областную

прокуратуру жаловаться на судебных приставов,

освобождавших уворованную им земельку.

Его выгнали, точно на день рождения.

Вернулся, сел на скамеечку под

окнами своей квартирки

на Пацаева

и... РИП

Имя: Гость
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