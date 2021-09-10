В Пензе иностранца оштрафовали за взятку полицейскому

10.09.2021 | 08:31

В Пензе вынесен приговор 42-летнему гражданину другого государства, который пытался подкупить полицейского при исполнении им служебных обязанностей.

История началась 2 апреля. В магазине, где индивидуальный предприниматель арендовал торговые площади, обнаружились кепки с признаками контрафактности. На головные уборы была незаконно нанесена символика известного бренда. Поскольку это является административным правонарушением, старший инспектор отдела полиции № 4 зафиксировал факт.

«5 апреля правонарушителя пригласили в отдел полиции для предоставления документов. Злоумышленник, желая избежать привлечения к административной ответственности, лично передал полицейскому 20 тысяч рублей, положив на рабочий стол», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Страж порядка не принял предложения и сообщил о случившемся руководству. Деньги изъял следователь во время осмотра места происшествия.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.