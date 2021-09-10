Криминал

Пензенцев шантажировали распространением интимных снимков

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В Пензе 41-летний местный житель стал жертвой вымогательства. В обстоятельствах инцидента разбирались сотрудники полиции.

Горожанин сообщил им, что в соцсети «ВКонтакте» ему написала незнакомая девушка. Она угрожала распространить интимные снимки мужчины, если он не заплатит ей 15 000 рублей.

«О подобных способах вымогательства потерпевшему было известно, и он обратился в полицию», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Правоохранители провели расследование и установили, что к преступлению причастен 32-летний житель Пензы.

Злоумышленник во всем сознался. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до 4 лет.

«Также сотрудники полиции установили, что данный гражданин причастен к аналогичным преступлениям», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А мужик что-то рекламировал на снимках?

Гость||

Вот мне если позвонят иди напишут да мне дозвезды так как не каких фото сосной интимных не может быть и я не куда обращаться ни буду. А тут значит светил чем-то а за чем тема не раскрыта

Гость||

По стопам Дзюбы?

Гость||

На сайте знакомств мужик пишет,что может за ночь 5-6 раз. Сзади тихо подходит жена и говорит:Не забудь написать,что живёшь за Полярным кругом и ночь здесь полгода...

Гость||

Гость писал(a):

иди напишут да мне дозвезды
если у кого-то есть мои интимные фотки, то это уже его проблемы, сам виноват, теперь страдай

Гость||

Гость писал(a):

за Полярным кругом и ночь здесь полгода..
Ночь в полгода - только на Северном полюсе. А просто за Полярным кругом не так долго, от пары дней.

Гость||

Что за интимные снимки, это когда в туалете?

Гость||

Не, наверное когда он с ним

Гость||

эко диво,это он должен заплатить ,за то что распространяет....

Имя: Гость
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