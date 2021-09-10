Пензенцев шантажировали распространением интимных снимков

10.09.2021 | 09:17

В Пензе 41-летний местный житель стал жертвой вымогательства. В обстоятельствах инцидента разбирались сотрудники полиции.

Горожанин сообщил им, что в соцсети «ВКонтакте» ему написала незнакомая девушка. Она угрожала распространить интимные снимки мужчины, если он не заплатит ей 15 000 рублей.

«О подобных способах вымогательства потерпевшему было известно, и он обратился в полицию», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Правоохранители провели расследование и установили, что к преступлению причастен 32-летний житель Пензы.

Злоумышленник во всем сознался. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до 4 лет.

«Также сотрудники полиции установили, что данный гражданин причастен к аналогичным преступлениям», - добавили в пресс-службе.