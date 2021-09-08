Криминал

Пензенец перевел мошенникам 2 миллиона 800 тысяч рублей

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2 миллиона 800 тысяч рублей потерял житель Пензы из-за своей доверчивости. Зная, как действуют телефонные мошенники, мужчина тем не менее по требованию злоумышленника отправился в банк и оформил кредит на покупку квартиры.

«Получив денежные средства на руки, потерпевший проследовал в торговый центр, который расположен в Первомайском районе города Пензы, где перевел денежные средства в сумме 2 миллиона 800 тысяч рублей на более чем 30 абонентских номеров. Все это время мошенники находились на связи с потерпевшим», - сообщила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Толмачева.

На следующий день мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Настоящие сотрудники банка найдут другие способы связаться с вами. Помните: обманщикам нужно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - предупредила Татьяна Толмачева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Поди обратно пенсионера кинули.

Дмитрий Н. Мотовилов||

С этими деньгами я мог бы без вреда для здоровья качать по 2 миллиона в месяц. А вот нарастить их с нуля - смерти подобно.

Гость||

Сколь годков Буратине?

Гость||

Буквально сегодня,поступил звонок с номера+ 495...,представился капитан хайрулин,главное управление МВД,России,разговаривал с акцентом,тоже сказал,что завели уголовное дело по факту кражи средств,но я ответил,пусть обращается в банк и повесил трубку.Но видимо есть ещё люди ,которые верят и легко расстаются с деньгами

Гость||

Этому Буратине теперь следует заучить куплет: мои года,

Моё богатство! Сколько ещё таких Буратинок по России Матушке. Богата наша страна Буратинками. Их бы вместо леса продавать...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Буквально сегодня,,пусть обращается в банк и повесил трубку.

------------------------------------------------

Это ты зря. Надо было всласть отматерить и унизить. Святое дело!

Гость||

Господи, они (дебилы) не кончаются...

Гость||

Во, а говорят что плохо живут, не хватает на одежку, башмаки, питаются как Василии Али-Бабаевичи , одними макаронами и картошкой в мундире. А тут вона, цифра какая, прям Корейка Александр Иванович.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(а):

> Гость писал(а):

> > Буквально сегодня,,пусть обращается в банк и повесил трубку.

> ------------------------------------------------

> Это ты зря. Надо было всласть отматерить и унизить. Святое дело!

Ты дурачок буртасский? Мошенники имеют техническую возможность организовать нехилую травлю, что тебе придется сменить номер. Они могут организовать подмену номера на твой и мошенничать с подмененного номера, а обманутые люди и настоящая полиция будут звонить тебе и вытягивать на разговор.

Гость||

А может он реально олигофрен? Потому что такие действия при других вводных просто не представляются. Ну, или на другом конце был мега-гипнотизер..

Гость||

Под заочным гипнозом был, на том конце провода сам мудрый Каа давал советы как быстрее с деньгами расстаться. Ближе бандерлог, ближе, давай суй купюры, квартира на кону....

Гость||

Мне на тостер кредит зажали, а тут коню тупому ипотеку на 3 ляма за полчаса дали. Жесть!

Гость||

Не ну действительно, это каким надо быть Митрафанушкой чтоб дать себя так развести. Сейчас дети смышленее, сначала стулья потом деньги.

Гость||

Ну не бывает таких товарищей!Не верю! Сами мутят какие нибудь мошенничества скорее всего.

Гость||

Мы же все нюансы не знаем, как он поддался на уговор незнакомого дядьки пойти в банк и взять кредит. На каких струнах его души сыграл мошенник, это всё тонкости знаний человеческой психологии, мы тоже не знаем. Но то что жадный был потерпевший это точно, раз влез в эту аферу, какой то халявы захотелось, но об этом мы тоже не знаем.

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Имя: Гость
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