Пензенец перевел мошенникам 2 миллиона 800 тысяч рублей

08.09.2021 | 18:22

2 миллиона 800 тысяч рублей потерял житель Пензы из-за своей доверчивости. Зная, как действуют телефонные мошенники, мужчина тем не менее по требованию злоумышленника отправился в банк и оформил кредит на покупку квартиры.

«Получив денежные средства на руки, потерпевший проследовал в торговый центр, который расположен в Первомайском районе города Пензы, где перевел денежные средства в сумме 2 миллиона 800 тысяч рублей на более чем 30 абонентских номеров. Все это время мошенники находились на связи с потерпевшим», - сообщила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Толмачева.

На следующий день мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Настоящие сотрудники банка найдут другие способы связаться с вами. Помните: обманщикам нужно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - предупредила Татьяна Толмачева.