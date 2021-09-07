В Пензе задержали посетителя кафе, который устроил скандал со спутницей

В Пензе задержан агрессивный посетитель одного из развлекательных заведений, расположенных в Арбекове. Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября.
«В 21:05 патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на охраняемом объекте на проспекте Строителей сработала кнопка тревожной сигнализации, и незамедлительно прибыли в кафе по указанному адресу», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.
Администратор заведения пояснила, что один из посетителей, будучи нетрезвым, поссорился со спутницей и начал вести себя агрессивно. Он громко кричал, нецензурно ругался и размахивал предметом, похожим на нож.
Мужчина не успокоился даже после прибытия правоохранителей. Он продолжил вести себя вызывающе. Сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего дебошира и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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