В Пензе задержали посетителя кафе, который устроил скандал со спутницей

07.09.2021 | 09:37

В Пензе задержан агрессивный посетитель одного из развлекательных заведений, расположенных в Арбекове. Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября.

«В 21:05 патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на охраняемом объекте на проспекте Строителей сработала кнопка тревожной сигнализации, и незамедлительно прибыли в кафе по указанному адресу», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Администратор заведения пояснила, что один из посетителей, будучи нетрезвым, поссорился со спутницей и начал вести себя агрессивно. Он громко кричал, нецензурно ругался и размахивал предметом, похожим на нож.

Мужчина не успокоился даже после прибытия правоохранителей. Он продолжил вести себя вызывающе. Сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего дебошира и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.