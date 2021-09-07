Криминал

Из-за смены пароля зареченец потерял более 150 000 рублей

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Приобретение видеокарты закончилось для 24-летнего жителя Заречного потерей крупной суммы.

Информацию о продаже интересовавшего его товара молодой человек нашел на сайте объявлений. Стоимость видеокарты составляла около 150 000 рублей. Горожанин оформил заказ, доставить его должна была транспортная компания.

Однако желаемого устройства зареченец не дождался. Ему позвонил незнакомец, представился сотрудником пункта выдачи заказов и сообщил, что в системе произошли неполадки. Из-за ошибок молодой человек должен сказать ему новый пароль для доступа в учетную запись сайта объявлений.

Горожанин выполнил указание, а злоумышленник вошел в его аккаунт и изменил статус заказа на «товар получен и выдан».

«После этого у гражданина произошло списание денежных средств на сумму более 152 000 рублей. Видеокарту он так и не получил. Потерпевший осознал, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полиция принимает всем меры к установлению личностей злоумышленников, причастных к краже.

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