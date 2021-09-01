Жительница Мокшана потеряла почти 100 000 рублей, поверив мошенникам

01.09.2021 | 18:53

Жительнице Мокшана позвонила неизвестная и заявила, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит и для предотвращения операции необходимо срочно сообщить пароли, отправленные в СМС.

«После чего мне пришло сообщение о том, что на меня оформлена виртуальная карта с лимитом на 95 000 рублей, а потом начали приходить сообщения, где были несколько раз списания данных средств», - рассказала потерпевшая.

В итоге женщина отправила неизвестным лицам около 100 000 рублей и только потом поняла, что ее обманули.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают подозреваемых, причастных к совершению данного преступления.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение», - предупредил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Стражам порядка потерпевшая рассказала, что знала о подобных преступных схемах, но никогда не думала, что сама может попасться на удочку мошенников.