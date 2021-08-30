В Пензе хозяева гаража забыли в замке ключ и стали жертвами кражи

30.08.2021 | 10:52

В Пензе 49-летнего мужчину задержали по подозрению в краже из гаража. Преступление было совершено в Дальнем Арбекове.

«В отдел полиции № 3 обратилась с заявлением местная жительница 1987 года рождения. Женщина рассказала, что неизвестные лица воспользовались ключом, оставленным в замке двери, и проникли в гаражный бокс на ул. Лядова», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Из помещения пропала техника для ремонта (шуруповерт, перфоратор и набор съемных головок) и туристические принадлежности (2 спальных мешка, 4- и 2-местная палатки, походная плитка, раскладушка и стул) на сумму около 39 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалисты выяснили, что к краже причастен местный житель 1972 года рождения.

В настоящее время гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Полиция Пензенской области напоминает: не оставляйте свои дома, квартиры и хозяйственные постройки открытыми! Если уходите, обязательно закрывайте их на замок. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - обратились к пензенцам стражи порядка.