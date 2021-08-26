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Криминал

Задержан участник массовой драки на улице Суворова

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Участника массовой драки у одного из кафе на улице Суворова задержали. По горячим следам этого сделать не удалось, и мужчина был объявлен в федеральный розыск.

«Конфликт начался между двумя компаниями внутри развлекательного заведения, после чего администратор попросила всех участников выйти на улицу. Ссора переросла в драку, в результате которой мужчина причинил телесные повреждения пензенцу 1967 года рождения», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Ребята ругались, конфликт. Пошел за друга», - пояснил подозреваемый.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Такое чувство, что мы в родном городе гости...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
Дать по полной,без УДО и потом запрет на въезд в Россию.

РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!!! Спасибо.

Гость||

Да не грозить должно, а пусть сидит, а то сейчас начнутся качели и в итоге по условке ускребётся. Неадекваты должны быть изолированы от общества.

Имя: Гость
Комментарий:

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