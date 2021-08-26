Задержан участник массовой драки на улице Суворова

26.08.2021 | 18:52

Участника массовой драки у одного из кафе на улице Суворова задержали. По горячим следам этого сделать не удалось, и мужчина был объявлен в федеральный розыск.

«Конфликт начался между двумя компаниями внутри развлекательного заведения, после чего администратор попросила всех участников выйти на улицу. Ссора переросла в драку, в результате которой мужчина причинил телесные повреждения пензенцу 1967 года рождения», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Ребята ругались, конфликт. Пошел за друга», - пояснил подозреваемый.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.