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Криминал

В Пензе женщину осудили на 10 лет из-за наркотика за 485 руб.

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39-летней жительнице Пензы, осужденной за сбыт наркотиков, не удалось добиться смягчения приговора. Женщине предстоит провести в колонии общего режима 10 лет за продажу запрещенного вещества стоимостью 485 руб.

По данным следствия, 8 июля 2020 года подсудимая получила перевод на указанную сумму от своего знакомого (он перечислил деньги на Qiwi-кошелек) и в тот же день оставила наркотическое средство синтетического происхождения (весом 0,43 г) в пачке из-под сигарет недалеко от своего дома. Мужчина забрал вещество, а через некоторое время его задержали сотрудники полиции.

В отношении него было возбуждено дело о незаконном приобретении и хранении наркотического средства, в отношении нее - о сбыте. Ему назначили штраф в размере 35 тыс. руб., ей - лишение свободы на 10 лет.

«Злоумышленница свою вину не признала, поясняя, что денежные средства ей были перечислены за электронную сигарету, которую знакомый в последующем планировал использовать для курения наркотических средств. В изъятой сигарете было только масло, именно его она и оставила в пачке из-под сигарет рядом со своим домом», - рассказали представители региональной прокуратуры.

Однако на основании показаний мужчины и других доказательств суд признал женщину виновной. Она не согласилась с приговором и обжаловала его, но коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла решение законным, а наказание - справедливым.

«Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу», - резюмировали в прокуратуре.

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Гость||

чот мущина какой-то не джентльмен оказался

Гость||

Круто

Гость||

В чужой огород залезла?

Гость||

Да... Ну и судьи в Пензе...

Гость||

Все продаётся и покупается

Имя: Гость
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